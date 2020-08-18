Глава Євроради обговорив події у Білорусі з Путіним
2020-08-18 17:09
Президент Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо подій у Білорусі.
Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттер.
"Щойно обговорив ситуацію у Білорусі з російським президентом Путіним", - написав Мішель.
Він наголосив, що тільки мирний та насправді інклюзивний діалог може вирішити кризу у Білорусі.
Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еманнуель Макрон також обговорили події у Білорусі з главою РФ Володимиром Путіним. За матеріалами Укрінформ.