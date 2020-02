Глава ВОЗ предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом

Нынешняя ситуация со смертоносным коронавирусом может являться "верхушкой айсберга" и есть риск его стремительного попадания из КНР на территорию других государств.

Об этом в Twitter сообщил председатель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Выявление небольшого числа случаев может указывать на более широкую передачу в других странах; Короче говоря, мы можем видеть только верхушку айсберга", - указано в сообщении.

There've been some concerning instances of onward 2019nCoV spread from people with no travel history to??. The detection of a small number of cases may indicate more widespread transmission in other countries; in short, we may only be seeing the tip of the iceberg.

- Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 9, 2020

Руководитель ВОЗ отметил, что все государства должны усилить подготовку к вероятному попаданию коронавируса и создать лаборатории для быстрой диагностики.

По словам Гебрейесуса, сейчас 2019-nCoV медленно распространяется за пределами КНР, но ситуация может измениться.

Причиной его заявления стало то, что в некоторых регионах Китая люди возвращаются к обычным условиям жизни. В понедельник после завершения лунного новогоднего перерыва китайцы вышли на работу.

Ранее власти КНР потребовали от работодателей добавить 10 дней к новогоднему отдыху, который должен был завершиться в конце января.

Правительство Китая сняло определенные ограничения на поездки и работу. Загруженность дорог в Пекине стала выше, чем в последние недели, однако в метро по-прежнему непривычно мало людей.

По материалам NewsMir.info