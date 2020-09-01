Глави МЗС країн G20 зберуться на позачергову відеоконференцію 3 вересня

Позачергова зустріч глав МЗС країн G20 відбудеться 3 вересня у форматі відеоконференції, повідомив сайт головуючої у Великій двадцятці Саудівської Аравії.

Регулярна зустріч глав МЗС G20 намічена на 20 листопада в очному форматі в Ер-Ріяді.

Вона відбудеться напередодні саміту G20 21-22 листопада у столиці Саудівської Аравії.

Згідно з графіком саудівського головування, саміту передуватиме серія міністерських зустрічей.

Серед них - спільна відеоконференція міністрів фінансів і міністрів охорони здоров'я 17 вересня, відеоконференція міністрів енергетики 27-28 вересня і спільна відеоконференція міністрів фінансів і керівників центробанків 14 жовтня. За матеріалами Інтерфакс-Україна.