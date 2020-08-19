Главы европейских стран официально не признали результаты выборов в Беларуси

Главы государств Евросоюза не признали результаты президентских выборов в Беларуси. Об этом после чрезвычайного саммита ЕС сказала канцлер Германии Ангела Меркель, передает Deutsche Welle.

"Выборы не были ни справедливыми, ни свободными, и по этой причине результат этих выборов не может быть признан", - сказала она.

По словам Меркель, ЕС поддерживает мирных демонстрантов, а также призывает руководство страны отказаться от насилия и пойти на диалог с оппозицией.

Она также выразила уверенность, что жители Беларуси должны сами выбрать путь, по которому пойдет страна. Также она предостерегла другие страны, в частности, Россию, от внешнего воздействия.

Кроме того, Ангела Меркель заявила, что главы европейских государств осуждают жестокое насилие против людей.

"Все политзаключенные должны быть безоговорочно освобождены, подчеркнула канцлер. Кроме того, необходим национальный диалог, на котором настаивает оппозиция", - добавила она. За матеріалами 112.ua