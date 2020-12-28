Головний інфекціоніст США: найгірші часи COVID-19 попереду

Голова Центру інфекційних та алергічних захворювань США доктор Ентоні Фаучі заявив, що найгірший етап пандемії не позаду, а попереду. Про це він сказав у інтерв’ю CNN, відповідаючи на питання ведучої. На думку Фаучі, новий сплеск поширення вірусу в США може бути пов’язаний із періодом зимових свят, який багато американців проводять у колі друзів та родини.

“Ми дуже ймовірно можемо побачити післясвятковий спалах, я маю на увазі Різдво та Новий рік”, - сказав Ентоні Фаучі. “З рівнем госпіталізації в 120 тисяч людей щодня, зараз ми дійсно в критичній фазі”.

Лікар додав, що попри рекомендації лікарів залишатися вдома, людям складно бути наодинці в період свят, тому він не очікує, що це станеться. Також Фаучі висловив свій прогноз щодо того, коли після вакцинації в американців з’явиться колективний імунітет до вірусу.

“Я думаю, що можливо, це станеться до середини-кінця наступного літа. Тож я сподіваюсь, що до осені ми отримаємо цей необхідний (для колективного імунітету - ред.) відсоток людей”.

Раніше про загрозу нового спалаху вірусу говорив новообраний президент США Джо Байден.

“Експерти кажуть, що справи погіршаться, незалежно від вакцини. Наш середній рівень смертності щодня - близько 3000 людей. Це означає, що ми втратимо ще десятки тисяч життів в наступні місяці, і вакцина не зможе цього зупинити”, - сказав Джо Байден.

Раніше Pew Research Center опублікував дослідження, згідно з яким майже 40% американців кажуть, що вони "точно" або "ймовірно" не отримуватимуть щеплення від коронавірусу. Щоб виробити колективний імунітет, 70% населення мають отримати вакцину або перехворіти. За матеріалами ukrainian.voanews.com