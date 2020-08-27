Головний лікар лікарні в Омську попросив у клініки "Шаріте" докази отруєння Навального

Головний лікар омської міської клінічної лікарні №1, куди спочатку надійшов на лікування російський опозиційний політик Олексій Навальний, у листі попросив медиків берлінської клініки "Шаріте" надати докази отруєння Навального. Лист Мураховського опублікував у Telegram-каналі ведучий російської програми "60 минут" Євген Попов.

У листі йдеться, що під час надходження Навального в лікарню російські лікарі розглядали версію отруєння. Але цей діагноз не підтвердився "через відсутність характерної клінічної картини й у зв'язку з негативними результатами лабораторних тестів".

"Хочемо зазначити, що зниження рівня холінестерази може бути спричинене безліччю причин – як вживанням препаратів, так і ендогенними причинами різного походження", – написав головлікар.

Мураховський у своєму листі уточнив, що Навальному дійсно давали атропін у зв'язку з "іншими медичними показаннями". Він також запропонував німецьким колегам обмінятися біологічними зразками, "виключно в інтересах пацієнта".

"Пропонуємо провести обмін зразків біологічних рідин", – ідеться в тексті листа.

Попов також опублікував фрагмент довідки про результати хіміко-токсикологічних досліджень Навального. У ній написано, що "інгібіторів холінестерази не виявлено". У довідці зазначено, що дослідження проводили 25 серпня.

26 серпня видання "МК в Омске" опублікувало відкритий лист "від імені медичної спільноти Омської області". У ньому йдеться, що "прибічники Навального намагаються всіляко очорнити тих, хто врятував йому життя, хоча ніхто з них не був свідком його стану і не ознайомлений із вузькопрофесійними і такими, що потребують додаткових знань, результатами аналізів і обстежень".

Уранці 20 серпня літак, на якому Навальний летів із Томська в Москву, екстрено сів в Омську через імовірне отруєння політика. У команді опозиціонера вважають, що в чай йому підмішали токсичну речовину.

Навальний перебував у токсикореанімації лікарні швидкої медичної допомоги №1 в Омську без тями, його під'єднали до апарата штучної вентиляції легенів.

Основним робочим діагнозом Навального в російській лікарні назвали порушення обміну речовин. Водночас житель Томська Павло Лебедєв оприлюднив відео з Навальним із літака, на якому чутно, як опозиціонер кричить від болю.

Уранці 22 серпня Навального на літаку доправили до берлінської клініки "Шаріте".

24 серпня німецькі лікарі заявили, що Навального отруїли. Клінічні дані вказують на інтоксикацію речовиною із групи інгібіторів холінестерази. Конкретна речовина ще невідома. Стан опозиціонера залишається тяжким, політик перебуває в медикаментозній комі, проте його життю нічого не загрожує, повідомили у клініці "Шаріте".

За даними розслідування німецького журналу Der Spiegel і дослідницької групи Bellingcat, лікарі Навального з "Шаріте" зв'язалися з колегами в Болгарії, які лікували бізнесмена Еміліана Гебрева (його отруїли 2015 року в Софії). На думку фахівців, Навальний зазнав впливу речовини з того самого сімейства органофосфатів, що й Гебрев. До них належать інсектициди й нервові токсини – зарин і "Новачок". За матеріалами Гордон