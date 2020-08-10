Головну опонентку Лукашенка Тихановську заблокували в ЦВК і не випускають

Головну опонентку Олександра Лукашенка на виборах Світлану Тихановську заблокували в будівлі ЦВК Білорусі й не випускають.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, раніше сьогодні Тихановська вже була в ЦВК, але тоді її випустили звідти.Протести в Білорусі: що відбувається 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори.

У ЦВК оприлюднили попередні результати виборів. Так, за чинного президента Олександра Лукашенка проголосували 80,23% виборців, за Світлану Тіхановську - 9,9%, за Анну Канопацьку - 1,68%, за Сергія Черечня - 1,13%, за Андрія Дмитрієва - 1,04%, проти всіх - 6,02%.

9 серпня ввечері тисячі жителів Білорусі вийшли на стихійні акції протесту, відбулися зіткнення з силовиками. У Мінську співробітники правоохоронних органів стріляли в протестувальників гумовими кулями.

За даними правозахисників, затримано близько 300 осіб, в лікарнях перебувають десятки поранених, один чоловік загинув в результаті наїзду спецавтомобіля.

У МВС Білорусі інформацію про загибель людини спростовують.

Сьогодні ввечері, 10 серпня протести поновилися. Силовики в Мінську відкрили вогонь по протестувальниках. За матеріалами УНІАН.