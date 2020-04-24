Грузія відкличе посла з України через Саакашвілі

Грузія відкличе посла з України, якщо колишній президент Грузії, екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі буде призначений на посаду в українському уряді.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, передає "Ехо Кавказу".

"Якщо таке рішення буде прийнято, ми, як мінімум, відкличемо посла з Києва для консультацій", - заявив він журналістам.

За його словами, з боку України, як стратегічного партнера Грузії, "категорично неприйнятно" призначати Саакашвілі на високу посаду, оскільки він знаходиться у розшуку.

Нагадаємо, 22 квітня Саакашвілі заявив, що отримав від президента Володимира Зеленського пропозицію стати віце-прем'єром з питань реформ.