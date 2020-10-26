Гуманітарне припинення вогню в Карабасі вступає в силу о 08:00 за місцевим часом 26 жовтня

Режим припинення вогню між силами Вірменії та Азербайджану на території Нагірного Карабаху вступить в силу о 6:00 (за київським часом) 26 жовтня.

Про це йдеться у спільній заяві США, Вірменії та Азербайджану, поширеній у неділю, 25 жовтня, Держдепом. Документ був прийнятий за підсумками зустрічі, яка відбулася напередодні.

Так, глави МЗС Вірменії і Азербайджану Зограб Мнацаканян і Джейхун Байрамов зустрілися з першим заступником держсекретаря США Стівеном Бігеном.

"Гуманітарне припинення вогню вступає в силу о 08:00 за місцевим часом (06:00 за Києвом - ред.) 26 жовтня 2020 року", - зазначено в заяві.

Із півночі 18 жовтня, тривають бойові дії між Азейбарджаном та Вірменією. Сторони звинувачують одна одну в порушенні домовленостей про припинення вогню.