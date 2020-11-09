Haaretz: Єрусалимська лікарня замовляє 1,5 мільйона доз російської вакцини проти COVID

Гендиректор ізраїльської лікарні "Хадасса" переконаний, що побоювання, що висловлюються з приводу російської вакцини, необґрунтовані й пов'язані з напруженістю між Москвою та Вашингтоном.

Єрусалимський медичний центр "Хадасса" замовив 1,5 мільйона доз російської вакцини проти коронавірусу, заявив у вівторок директор лікарні Зеєв Ротштейн.

Вже на цьому тижні "Хадасса" має намір звернутися до МОЗ за дозволом на використання російської вакцини "Супутник - 5" в Ізраїлі.

Професор Ротштейн переконаний, що побоювання, що висловлюються з приводу російської вакцини, необгрунтовані, а критика на її адресу пов'язана з конкуренцією Росії та США в "гонці вакцин".(…)

Філія «Хадасса» в Москві не тільки робила вакцину людям, але і стежила за ними згодом, «і результати й безпеку, які ми спостерігали, були дуже хорошими», - сказав Ротштейн.

За словами Ротштейна, саме російський уряд попросив його звернутися за дозволом на використання вакцини в ізраїльське МОЗ.

Також він зазначив, що якщо клінічні випробування російської вакцини на людях виявляться успішними і ізраїльське МОЗ схвалить її використання, то "Супутник-5" можуть запропонувати ізраїльтянам протягом 2-3 місяців.

Ротштейн впевнений, що частина критики вакцини обумовлена складними відносинами між Росією і США.(…)