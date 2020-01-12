Хасан Рухані у телефонній розмові із президентом України Володимиром Зеленським висловив співчуття, попросив вибачення за трагедію, запевнив, що буде притягнуто до відповідальності всіх причетних до збиття рейсу PS752.

Розмова відбулася з ініціативи іранської сторони, повідомляють в Офісі президента України ввечері 11 січня.

Хасан Рухані висловив співчуття українському народу та родинам загиблих унаслідок збиття літака рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України". Він попросив вибачення від іранської сторони за трагедію, яка забрала 176 людських життів. Очільник Ісламської Республіки Іран повністю визнає, що трагедія сталася через помилкові дії військових цієї держави.

Офіційний Тегеран запевнив, що всі причетні до авіакатастрофи будуть притягнуті до відповідальності, а українській експертній групі буде надана вся необхідна підтримка для подальшої ефективної співпраці у юридичній і технічній площинах.

"Визнання "ракетної версії" як причини катастрофи відкрило шлях для продовження її розслідування без будь-яких затримок і перепон. Очікую на подальшу конструктивну взаємодію з Іраном відповідно до норм міжнародного права", - сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що екіпаж збитого літака діяв у суворій відповідності до міжнародних льотних правил та інструкцій.

Він наголосив, що необхідно якомога швидше ідентифікувати та повернути тіла українських громадян на батьківщину.

"Для нас надзвичайно важливо, щоб уже наступного тижня - до 19 січня - тіла загиблих повернули в Україну, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися", - підкреслив президент України.

Хасан Рухані запевнив, що вже цієї ночі дасть відповідні доручення, щоб репатріація тіл відбулася якомога швидше.

За твердженням ОПУ, Міністерство закордонних справ України негайно надішле Ірану ноту з чітким переліком усіх наступних кроків, серед іншого - юридичних аспектів врегулювання питання компенсацій. Іранська сторона погоджується з Україною в цьому питанні.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Ірані, незадовго після вильоту з аеропорту, розбився Боїнг-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який прямував за рейсом Тегеран-Київ. Загинули всі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. З них українців - двоє пасажирів та екіпаж, решта - іранці, канадці, шведи, афганці, німці та британці, які використовували рейс як транзитний.

Згодом, ведучі світові ЗМІ, президент США Дональд Трамп, прем′єр- міністр Канади Джастін Трюдо та прем′єр Великобританії Борис Джонсон заявили про наявність інформації про те, що український літак могла збити іранська ракета.

11 січня Іран визнав, що літак був збитий ними помилково.