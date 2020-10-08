"Хлопчик Путіна" завдає удар у відповідь

Отруєний Олексій Навальний звинувачує колишнього канцлера і керівника наглядової ради «Північного потоку - 2» в отриманні від Кремля таємних платежів.

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер заявив, що позивається до газети Bild через інтерв'ю з російським опозиційним політиком Олексієм Навальним.

Інтерв'ю з Навальним було опубліковане 6 жовтня. У ньому російський опозиціонер назвав Шредера "хлопчиком на побігеньках у Путіна".

Шредер назвав заяви Навального помилковими. Він також зазначив, що Bild поширила інформацію, не звернувшись до нього по коментар.

Коментуючи слова Навального, Шредер заявив, що подасть до суду на Bild за порушення його прав. Він пояснив, що газета не звернулася до нього за коментарем після слів Навального. «Я розумію непросту особисту ситуацію, в якій опинився пан Навальний. Його заяви в інтерв'ю газеті Bild про нібито «приховані платежі» невірні. Сам він каже, що у нього немає доказів своїх тверджень. Проте BILD-Zeitung і Bild.de поширили ці заяви, не питаючи у мене думки», - сказав ексканцлер. Тому він вважає себе змушеним "вжити юридичних заходів проти видавця, який суворо порушило мої особисті права". А також проти всіх ЗМІ, які просто поширюють звинувачення.(…)

Раніше Шредер наголошував, що участь російських державних органів у отруєнні Навального не доведена: "Те, що зараз робиться, є по суті спекуляцією, оскільки немає вірогідних фактів". За матеріалами Tagesspiegel, РБК