ЄС може направити представника для переговорів з білоруською владою

Євросоюз розглядає можливість направити представника для прямих переговорів з владою Білорусі, заявив у вівторок президент Литви Гітанас Науседа.

Він повідомив, що телефоном обговорив цю ідею з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. За словами президента, також обговорювалися можливості провести зустріч ЄС на рівні лідерів або міністрів щодо ситуації в Білорусі.

"Мішель пообіцяв повернутися з пропозиціями, тобто щодо можливості направити представника ЄС для проведення прямих переговорів з білоруською владою, організувати конференцію міністрів на високому рівні, позачергове засідання Європейської ради - теж ймовірна альтернатива", - сказав президент в поширеному коментарі для ЗМІ.

За його словами, Литва також готова взяти на себе роль посередника в справі вирішення білоруської кризи. "Часу у нас небагато і треба приймати максимально термінових заходів до того, щоб взяти процес під контроль і повернути в цивілізовані рамки", - сказав президент.

"Литва готова бути посередником у цьому процесі - до цього нас зобов'язують і наша історична близькість, і сусідство, і факт, що ми надали притулок лідерам опозиції. Тому ми не залишимося байдужими, ми вживатимемо всі можливі заходи на дипломатичному рівні для налагодження контакту з усіма сторонами, щоб цей процес посередництва був ефективним, оскільки він потребує декількох складових: перш за все, готовності самої влади Білорусі розмовляти, представництва опозиції й, звичайно, активної ролі посередників", - сказав Науседа.

В останні дні Литва і Польща закликали провести позачерговий саміт ЄС через ситуацію в Білорусі.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.