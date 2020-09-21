ЄС не зміг узгодити санкції проти Білорусі

Глави МЗС країн-членів Європейського Союзу на засіданні у Брюсселі не змогли домовитись про санкції проти Білорусі.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс зазначив, що на Раді ЄС обговорювали багато питань, серед яких була і Білорусь. Однак політики не дійшли згоди.

- Викликає жаль, що сьогодні ми не змогли ухвалити рішення щодо санкцій за порушення прав людини через взяття в заручники з боку однієї країни-члена. Це надсилає невірний сигнал білорусам, суспільству і всьому світу, - заявив Рінкевічс.

Discussing many issues in #EU #FAC, including #Belarus. It is regrettable that today we could not decide on sanctions on violations of human rights there due to "a hostage taking" by a member state. Sends a wrong signal to Belarusians, our societies and the whole world

- Edgars Rinkevics (@edgarsrinkevics) September 21, 2020

Постійні посли країн ЄС не змогли погодити санкції проти представників білоруської влади у зв'язку з вето, яке застосував представник Кіпру.

Кіпр вимагає запровадити заходи проти Туреччини через роботи з буріння у східному Середземномор'ї, в територіальних водах Кіпру, шукаючи вуглеводнів. За матеріалами ICTV Факти