ЄС закликав закрити кримінальну справу проти Координаційної ради у Білорусі
Європейський союз закликав владу Білорусі закрити кримінальну справу проти Координаційної ради опозиційних сил. В ЄС вважають за необхідне чинної влади почати діалог з опозицією.
Про це повідомляє Reuters.
За словами прессекретаря Євросоюзу з питань зовнішньої політики Набіли Моссрали, білоруська влада знову повернулася до політичного залякування.
"Ми очікуємо, що білоруська влада припинить кримінальну справу і замість цього почнуть діалог з метою просування мирного виходу з поточної кризи. Координаційна рада, в яку входять представники різних верств білоруського суспільства, звернувся до влади для діалогу, і влади відповіли порушенням кримінальної справи", - сказала Моссрали.
Нагадаємо, вчора, 20 серпня, Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Координаційної ради опозиції за статтею про захоплення влади.
Зазначимо, штаб кандидата в президенти Світлани Тихановской почав формувати Координаційну раду 15 серпня, при цьому президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав це спробою захоплення влади.
Члена Координаційної ради Білорусі викликали в Слідчий комітет. За матеріалами РБК-Україна