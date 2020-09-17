Європарламент прийняв резолюцію про санкції через отруєння Навального

Депутати Європарламенту більшістю голосів («за» - 532, «проти» - 84) прийняли резолюцію про посилення санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням опозиційного політика Олексія Навального, повідомив журналіст радіо «Вільна Європа» Рікард Йозвяк.

Своєю чергою журналіст Бі-бі-сі Бен Тавенер повідомляє, що Європарламент закликав до проведення міжнародного розслідування отруєння Навального, в якому мають взяти участь експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), а також представники ЄС, ООН і т.д.

«Політичні вбивства та отруєння в Росії є системними інструментами режиму, навмисно націленими на опозицію», - цитує резолюцію Європарламенту портал Euronews.

Депутати Європарламенту виступили, зокрема, за введення санкцій відносно фігурантів розслідувань заснованого Навальний Фонду боротьби з корупцією (ФБК). Мова в тому числі йде про замороження активів таких осіб в Європі, а також про припинення будівництва газопроводу «Північний потік-2».

У повідомленні пресслужби Європарламенту підкреслюється, що використаний для отруєння Навального отрута з групи «Новачок» не міг бути придбаний приватними особами, а тому очевидно, що за нападом на опозиціонера стояла російська влада, а саме замах було спробою змусити Навального замовкнути.

Резолюції Європарламенту мають рекомендаційний характер, тобто є політичним орієнтиром для урядів країн ЄС, а не юридично зобов'язальним документом.

За матеріалами РБК