Європейські країни готові надати допомогу в лікуванні Навальному

Франція і Німеччина висловили готовність надати допомогу та лікування російському опозиціонеру Олексію Навальному.

Про це повідомили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній пресконференції, передає France TV.

При цьому Франція готова надати Навальному притулок.

"Ми готові запропонувати всю необхідну допомогу Олексію Навальному і його родичам, що стосується здоров'я, притулку і захисту", - сказав Макрон.

Зазначено, що лідери стурбовані ситуацією яка сталась з Навальним.

"Що стосується пана Навального - ми дуже занепокоєні і засмучені ситуацією. Сьогодні вранці ми дізналися, що з ним сталося. І хочу сказати, що ми висловлюємо всю нашу підтримку йому, його родині, бажаючи одужання. Новини, які ми маємо на даний час, вкрай тривожні", - сказав Макрон.

Крім того, Меркель приголомшена госпіталізацією Навального і заявила "занепокоєна його станом".

Наразі російський опозиційний політик Олексій Навальний знаходиться в Омській лікарні у стані коми та підключений до апарату ШВЛ.

Олексію Навальному 20 серпня стало зле під час перельоту з Томська в Москву, зараз він у реанімації. За словами його прессекретаря, Навальний був отруєний чимось, підмішаним в чай.

В інтернеті з'явилось відео, як Навальний кричить у літаку.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс і голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявили про стурбованість через повідомлення про ймовірне отруєння Олексія Навального.

У Кремлі побажали якнайшвидшого одужання Навальному та заявили, що у випадку отруєння буде розпочато розслідування. За матеріалами Прямий канал.