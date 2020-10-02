Європейський Союз погодив санкції проти Білорусі

Представники Європейського Союзу на саміті погодили введення санкцій проти представників влади Білорусі. Санкції мають набути чинності вже наступного тижня.

Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Санкції щодо Білорусі повинні бути введені наступного тижня", - написав він у Twitter.

Глава Європейської Ради Шарль Мішель підтвердив, що Євросоюз з п'ятниці, 2 жовтня, введе санкції проти влади Білорусі, яка відповідальна за фальсифікацію виборів і порушення прав людини.

"Ми вирішили реалізувати санкції, які узгодили в серпні. Завтра (в п'ятницю - ред.) письмовою процедурою буде реалізований чорний список з приблизно 40 імен", - сказав він.

Водночас, як повідомив Мішель, Олександр Лукашенко не потрапив до списку санкцій.

Санкції проти Білорусі 21 вересня у міністрів закордонних справ країн-членів ЄС не було одностайності для схвалення питання санкцій проти Білорусі.

Як стверджував Боррель, Кіпр не виступає проти санкції щодо Білорусі, але вважає, що санкції одночасно треба ввести проти Туреччини через проведення бурових робіт у Східному Середземномор'ї.

Естонія, Латвія і Литва ввели санкції щодо 128 білоруських чиновників. Серед них Лукашенко і його син Віктор, керівник адміністрації президента Ігор Сергієнко і його перший заступник Максим Риженков і заступники Ольга Чуприс, Дмитро Крутой, а також інші чиновники адміністрації Лукашенка. Велика Британія і Канада ввели санкції проти Олександра Лукашенка, його сина і ще шести білоруських чиновників. За матеріалами УНІАН.