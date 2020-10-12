Євросоюз готовий запровадити санкції проти Лукашенка

Рада Європейського Союзу із закордонних справ ухвалила висновки щодо подій в Білорусі, в яких підтверджується готовність ЄС запровадити санкції проти офіційних осіб країни, включаючи диктатора Александра Лукашенка.

У комюніке Ради ЄС сказано, що у висновках "вказується на готовність ЄС прийняти подальші обмежувальні заходи відносно організацій і високопоставлених посадових осіб, в тому числі Александра Лукашенка, якщо ситуація не покращиться".

В ЄС рішуче засудив насильство проти мирних демонстрантів та закликав звільнити всіх довільно затриманих, включаючи політичних в'язнів.

У документі є санкції, запроваджені проти 40 осіб, які відповідальні за фальсифікацію виборів презенту Білорусі та насильницьке придушення мирних протестів.

Рада знову повторив, що вибори в Білорусі не були ні вільними, ні справедливими та що у Лукашенка відсутня будь-яка демократична легітимність.

"Рада знову заявляє про свою цілковиту підтримку суверенітету і незалежності Білорусі та підкреслює демократичне право білоруського народу обирати свого президента шляхом нових, вільних і справедливих виборів без зовнішнього втручання", - йдеться в документі.

ЄС скоротить двостороннє співробітництво з білоруською владою на центральному рівні, збільшить свою підтримку білоруського народу і громадянського суспільства і відповідно змінить свою двосторонню фінансову допомогу.

"ЄС готовий істотно активізувати свою політичну участь, галузеве співробітництво та фінансову допомогу Білорусі за умови поваги її владою принципів демократії, верховенства права і прав людини, припинення репресій і зловживань, просування серйозного, що заслуговує на довіру та інклюзивного політичного процесу, що веде до вільних і справедливих виборів під наглядом БДІПЛ-ОБСЄ", - йдеться в повідомленні. За матеріалами Інтерфакс, ZN.UA