Євросоюз назвав порушенням міжнародного права указ Путіна щодо землі в Криму

В Європейському Союзі вважають, що указ президента Російської Федерації Володимира Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Про це йдеться у заяві речника із закордонних справ і політики безпеки у Європейській службі зовнішніх зв'язків Петера Стано, яка є у розпорядженні агентства УНІАН.

Зокрема, в ЄС звернули увагу, що в президентському указі Путіна окуповані Крим і Севастополь додані до прикордонних територій РФ, на яких особи, котрі не мають російського громадянства, позбавлені права володіти землею.

У цьому зв'язку Євросоюз нагадує, що не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, що є чітким порушенням міжнародного права. "З цієї причини, Європейський Союз не визнає цей указ, який є ще однією спробою примусової інтеграції незаконно анексованого півострова в склад Росії. Крим - це частина України. Указ також є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки є ще одним кроком нав'язування російського громадянства на півострові. Це може призвести до свавільного позбавлення власності (на землю)", - наголошується у заяві.

"Європейський Союз продовжує очікувати, що Росія припинить усі порушення міжнародного права на Кримському півострові. ЄС непохитний у своїй підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня президент РФ Володимир Путін своїм указом розширив перелік територій, де іноземці не можуть володіти земельними ділянками. До переліку потрапила більшість районів в окупованому Криму.

Міністерство закордонних справ України заявило, що Україна звертатиметься до міжнародних судів у зв'язку з встановленням Росією заборони для українців володіти землею в окупованому Криму. За матеріалами УНІАН.