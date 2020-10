Євросоюз збереться на саміт щодо коронавірусу

Глава Євроради Шарль Мішель ухвалив рішення про скликання саміту Євросоюзу у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це він повідомив у Twitter, передає Укрінформ.

"Запрошую лідерів на неформальну відеоконференцію 29 жовтня 2020 року. Маємо посилити наші колективні зусилля в боротьбі з COVID-19", - зазначається в повідомленні.

Inviting leaders for an informal video conference on 29 October 2020 on COVID-19

За останніми даними, у світі зафіксовано 41,5 мільйона випадків COVID-19, з них у Європі - понад 7,5 мільйона випадків.