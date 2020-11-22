Інавгурацію Байдена скоротять через пандемію COVID-19

Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена пройде в скороченому режимі у порівнянні з традиційними церемоніями. Вступ в посаду не поставить під загрозу здоров'я американців в умовах пандемії COVID-19.

Новий очільник майбутньої адміністрації Білого дому Рон Клейн заявив, що інавгурація не буде такою, яка була в минулому. Про це повідомили на сайті CNBC.

Традиційно інавгурація президента містила: присягу і промову нового президента в Капітолії США перед зібранням людей на Національній алеї; обід з законодавцями й прийом у Білому домі.

Ми розпочали деякі консультації з керівництвом Палати та Сенату з цього приводу. Очевидно, це не буде такою ж інавгурацією, як раніше, - зазначив Клейн. Зазначимо! Вперше після виборів Джо Байден провів особисту зустріч з лідерами демократів у Конгресі США. Він зазначив, що вже визначився з кандидатом на посаду держсекретаря. Ним може стати Тоні Блінкен. Нападки з боку Трампа

Новообраний президент США неодноразово піддавався нападкам з боку Дональда Трампа. Вони стосувалися носіння маски і застосування інших заходів щодо пом'якшення наслідків COVID-19 під час кампанії за Білий дім.

Клейн додав, що Байден і обрана віцепрезидентка Камала Гарріс продовжать наполягати на заходах безпеки після вступу на посаду 20 січня, але не став вдаватися в подробиці.

За матеріалами news.24tv.ua/