Иран никому не будет передавать бортовые самописци сбитого самолета МАУ

Иран подчеркивает, что его эксперты должны присутствовать во время расшифровки бортовых самописцев со сбитого самолета авиакомпании МАУ.

Самописцы сильно повреждены и их еще надо восстановить, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

"Мы вправе самостоятельно расшифровать" черные ящики ". Имеем право присутствовать во время любой работы специалистов по" черными ящиками ", - сказал иранский чиновник.

"Если кто-то считает, что мы отдадим" черные ящики "другим, чтобы те расшифровали их вместо нас, то мы этого ни в коем случае не сделаем", - заверил Зариф.

Бортовой самописец украинского пассажирского самолета, сбитого в Иране, сильно поврежден. Власти попросили сектор оборонной промышленности помочь с ремонтом бортового самописца. По материалам Gazeta.ua