Іран передав Україні остаточний звіт про авіакатастрофу літака "МАУ" біля Тегерану

Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила остаточний технічний звіт про катастрофу літака компанії "Міжнародні авіалінії України", що трапилася в січні поблизу Тегерана. Про це повідомляє Tasnim News Agency.

Згідно з повідомленням, група з розслідування авіаційних аварій опублікувала остаточний технічний звіт про катастрофу українського реактивного лайнера в понеділок.

Також доповідь була передана через відеоконференцію представникам інших країн, громадяни яких загинули під час катастрофи.

Як зазначається, іранська сторона заявила, що літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.

Напередодні Іран заявив про завершення технічного звіту щодо авіакатастрофи літака компанії "МАУ" та пообіцяв передати інформацію Україні протягом одного-двох днів.

За матеріалами zik.ua