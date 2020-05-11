Иран потопил собственный же военный корабль китайской ракетой. До 40 человек погибло

Тегеран, который в январе сбил украинский пассажирский самолет МАУ, наращивает военную активность не только на суше и в воздухе, но и на море в свете американо-иранского противостояния.

Однако угрозы топить корабли ВМС США пока привели прямо к противоположному результату.

Во время учений в Оманском заливе эсминец ВМС Ирана Jamaran вдруг выпустил ракету и пустил на дно свой же корабль.

Об этом 10 мая сообщил в Twitter директор политического отдела иранского информационного агентства Тасним Махди Бахтиари и ресурс CNW.

Эсминец выпустил противокорабельную ракету, которая угодила во вспомогательное судно Konarak. По данным Бахтиари, поврежденный корабль затонул. СМИ сообщают, что погибли от 20 до 40 человек. Также есть информация о десятках пострадавших. Официального подтверждения инцидента со стороны иранских военных пока нет.

Эсминец Jamaran был введен в строй в 2010 году и считается одним из самых современных в иранском флоте. Вооружен противокорабельными ракетами китайского производства, торпедами, а также несколькими орудиями. Экипаж составляет 140 человек.