Іран розкритикував Charlie Hebdo за повторний друк карикатур на пророка Мухаммеда

Іран рішуче засуджує повторний друк французьким сатиричним тижневиком Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммеда, які стали приводом для атак джихадистів у Парижі 7-9 січня 2015 року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на слова речника МЗС Ірану Саєда Хатібзадеха пише Iran Press.

"Образливий вчинок французького журналу, вчинений під приводом свободи слова, шкодить почуттям монотеїстів світу. Це провокативна дія та образа ісламських цінностей та вірувань понад 1 млрд мусульман світу", - сказав Хатібзадеха.

Він наголосив, що зневага до пророка є абсолютно неприйнятною.

"На відміну від образливого вчинку французького журналу, свобода слова - це важлива цінність, яку слід конструктивно використовувати для мирного співіснування людей та кращого порозуміння між релігіями", - зазначив речник.

Нагадаємо: терористичний напад у редакції Charlie Hebdo у Парижі було скоєно 7 січня 2015 року. У результаті нападу ісламських бойовиків загинуло 12 людей, ще 11 було поранено. 8 і 9 січня терористичні напади у Парижі продовжилися, загалом жертвами стали 17 людей, включаючи трьох поліціянтів.

Головні підозрювані у теракті брати Саїд і Шеріф Куаші були знешкоджені силовиками 9 січня. Відповідальність за терористичні атаки взяли на себе "Аль-Каїда"" та "Ісламська держава".

За матеріалами Укрінформ.