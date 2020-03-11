Иран согласен передать Украине "черные ящики" самолета МАУ - посол

Иранские власти согласны передать Украине "черные ящики" самолета МАУ, сбитого в начале января над Тегераном.

Об этом написал в Тwitter посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в среду, 11 марта.

"Важный результат относительно PS752. Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ИКАО в Монреале (заявил): Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза, - сообщил дипломат.

Ранее сообщалось, что Тегеран не будет самостоятельно начинать расшифровку черных ящиков сбитого самолета МАУ, но и передавать их властям других стран не намерен.

Также пять стран, граждане которых погибли при крушении украинского самолета под Тегераном, снова обратились к Ирану с требованием передать черные ящики.

Напомним, глава украинского МИД Вадим Пристайко заявлял, что черные ящики сбитого в Иране самолета МАУ могут быть расшифрованы во Франции при участии украинских экспертов.

Напомним, Boeing-737, который совершал рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение утром 8 января сразу после взлета из аэропорта иранской столицы.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

11 января министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что причиной сбития украинского самолета стала человеческая ошибка.

По материалам Слово і Діло.