Іспанія повернула китайській компанії недостовірні експрес-тести, які також купувала Україна

Іспанія повертає китайському виробнику велику партію експрес-тестів для діагностування коронавірусу, оскільки вони виявилися ненадійними, передає El Pais. Тести від компанії-виробника Shengzhen Bioeasy Biotechnology вже відправлені назад, оскільки іспанські мікробіологи виявили їх ненадійність.

Міський голова Києва Віталій Кличко 10 березня повідомив про покупку аналогічних експрес-тестів. Ці тести мали розповсюдити по семи визначених базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на коронавірус.

Зазначається, що перші 9 тисяч тестів із партії мали чутливість лише 30%, а потрібно принаймні 80%.

При цьому чотири мадридські лікарні, які вже почали використовувати першу партію закуплених тестів, виявили, що тести дають негативні результати у пацієнтів з діагностованим коронавірусом.

Посольство Китаю в Іспанії оприлюднило заяву, в якій зазначило, що Shengzhen Bioeasy Biotechnology не має ліцензії на продаж своєї продукції, та що компанія не входить до "списку класифікованих постачальників", який Китай надав Іспанії.

Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила в п'ятницю, що замінить деякі набори для тестування. Вона зазначила, що неправильні результати можуть бути наслідком невдалого збору проб або неправильного використання наборів.

Фірма заявила, що провела недостатню комунікацію з клієнтами щодо того, як користуватися комплектами.

Раніше повідомлялося про те, що українські вчені найпершими у світі розробили вітчизняні тест-системи SARS-CoV-2 для діагностики коронавірусу. На створення тесту українським медикам і вченим знадобилося трохи менше трьох тижнів. Ланцюжок РНК вірусу китайці надали всім країнам 20 січня.

Нагадаємо, Україна отримала швидкі тести на виявлення коронавірусу з Китаю. За матеріалами: El Pais, DT.UA