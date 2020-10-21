Іспанія стала першою країною в Європі, де кількість заражень COVID-19 перевищила мільйон

Іспанія стала першою країною в Євросоюзі, в якій зареєстрували понад 1 млн заражених коронавірусом за час пандемії у світі, повідомляє газета "Паїс".

Згідно з даними іспанського міністерства охорони здоров'я, кількість зареєстрованих заражень коронавірусом у країні зросла до 1005295. Тепер Іспанія на шостому місці в списку країн світу з найвищою кількістю виявлених заражень COVID-19.

За останні 24 години в країні виявили коронавірус у 16973 осіб, 156 осіб, які заразилися раніше, померли. Всього за час пандемії в Іспанії померли 34,3 тис. осіб.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.