Італія обігнала Китай за кількістю хворих коронавірусом

Італія обігнала Китай і стала другою країною в світі за кількістю хворих коронавірусом. На першому місці знаходяться США.

Станом на 27 березня в Італії зафіксовано 86 498 заражених Covid-19. За минулу добу було підтверджено 5 909 випадків. Всього в Італії померли 9 134 осіб.

У Китаї ж кількість хворих 81 340 осіб.

Нагадаємо, в Італії число загиблих від коронавірусу за останній день склало 969 осіб. Це найвищий показник від початку пандемії Covid-19. По матеріалам ICTV Факти.