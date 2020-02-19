Из Пентагона ушел топ-чиновник, который не соглашался с Трампом относительно Украины

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Джон Род, который не поддерживал отдельные подходы нынешней администрации, в частности, в вопросах Украины и Афганистана, подал в отставку в среду по просьбе президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на копию письма об отставке, которую получил в свое распоряжение.

"Насколько я понял со слов министра обороны Эспера, вы просили моей отставки с должности заместителя министра обороны по вопросам политики. Высшие должностные лица администрации, назначенные президентом, выполняют просьбу президента, и поэтому, как вы и просили, я подаю в отставку с 28 февраля 2020 года", - приводит телеканал отрывок из письма чиновника главе Белого дома.

"Род имел разногласия с администрацией по ряду вопросов, включая Афганистан и Украину. Он часто воспринимался личностью, не поддерживающей определенные изменения в политике, которую вводил Белый дом и высшие должностные лица Пентагона", - отметили телеканалу источники.

Как объяснили ситуацию чиновники оборонного ведомства, Джон Род "потерял поддержку среди высшего руководства национальной безопасности".

Сам же Трамп поблагодарил в твиттер-сообщении заместителя министра Рода за его службу Соединенным Штатам. По материалам Укринформ.