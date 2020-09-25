Качинський може стати віцепрем'єром уряду Польщі

Лідер керівної партії "Право і Справедливість" (PiS) Ярослав Качинський може увійти до складу Ради міністрів Польщі як віцепрем'єр-міністр.

Як передає Укрінформ, про це в п'ятницю в ефірі телеканалу tvn24 заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

"Для нас буде зміцненням, якщо лідер правлячої партії хоче бути віцепрем'єром", - заявив Мюллер.

На його переконання, перебування Качинського у складі уряду буде фактором стабілізації й зменшить "політичну напругу" в уряді.

Відповідаючи на запитання, чому Качинський не хоче стати прем'єр-міністром, речник уряду РП відповів, що це може означати довіру до чинного прем'єра Матеуша Моравецького.

Як повідомляли раніше польські ЗМІ, Качинський може найближчим часом увійти до уряду Польщі як силовий віцепрем'єр, який контролюватиме міністерства юстиції, національної оборони і МВС.

Як повідомляло агентство, минулого тижня у Польщі розгорівся скандал між партіями, що входять до складу керівної коаліції, які декілька тижнів поспіль вели переговори щодо нової коаліційної угоди. Зокрема, йшлося про розподіл посад в уряді після його реорганізації наприкінці вересня - на початку жовтня.

Проблема особливо загострилася у ніч проти п'ятниці 18 вересня, під час голосування за закон про захист тварин, де депутатів PiS не підтримали їх менші коаліційні партнери з "Солідарної Польщі" та "Порозуміння". Після цього політики PiS почали говорити про можливість створення міноритарного уряду або проведення дострокових виборів. Згодом відбулося декілька раундів переговорів між лідером PiS Качинським та лідером "Солідарної Польщі", чинним міністром юстиції-генпрокурором РП Збігнєвом Зьобро, а також лідером "Порозуміння" Ярославом Говіном.

Найближчим часом сторони мають поінформувати про реорганізацію уряду.

Качинський був прем'єр-міністром Польщі у 2006-2007 роках. За матеріалами Укрінформ.