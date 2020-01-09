Канада обеспечит полноценное расследование авиакатастрофы в Иране - Трюдо

В результате крушения самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" погибло 176 человек, среди них 63 канадца. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна будет добиваться "предоставления ответов на все вопросы".

Канада вместе с международными партнерами будет работать над целостным расследованием причин крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом 8 января в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает "Укринформ".

"Наше правительство продолжит тесное сотрудничество с международными партнерами, чтобы обеспечить всестороннее расследование этой катастрофы и предоставление ответов на все вопросы канадцев", - сказал Трюдо.

Он отметил, что безопасность канадцев остается наивысшим приоритетом его правительства.

"Министр иностранных дел находится на связи с правительством Украины и общается с надлежащими органами и международными партнерами. Министр транспорта также работает вместе с госслужащими его ведомства, и общается со своими международными коллегами", - добавил Трюдо.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины и 64 гражданина Канады. МАУ опубликовала полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы - "черные ящики" с разбившегося самолета. В МИД Украины пояснили, что Иран не должен передавать их кому-либо, так как является основной страной в расследовании катастрофы.

Киев направил в Иран украинский самолет со специалистами для расследования авиакатастрофы. По материалам "Гордон".