Канада закликала оприлюднити дані чорних скриньок літака МАУ

Влада Канади закликала оприлюднити інформацію, яку експерти отримали після розшифровки чорних скриньок збитого Іраном літака МАУ.

Про це міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань написав у Twitter.

"Канада дякує французькому Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (ВЕА) за завершення аналізу чорних скриньок літака рейсу PS752. Цим аналізом тепер слід належним чином поділитися з міжнародним товариством, щоб упевнитися в повному, вірогідному і прозорому розслідуванні безпеки польотів, - зазначив Шампань.

Додаток 13 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію дає Ірану право на свій розсуд розпоряджатися інформацією, отриманою при аналізі чорних скриньок збитого біля Тегерана літака МАУ. Канадські та інші іноземні експерти були присутні в Парижі під час зчитування даних бортових самописців, але не можуть самовільно ділитися отриманою інформацією з громадськістю.

Нагадаємо, напередодні органи розслідування авіаційних інцидентів Франції та Канади попередньо проаналізували інформацію з обох бортових реєстраторів літака МАУ, збитого на початку січня.

Розшифровка скриньок почалася 22 липня.

Відомо, що переговори з делегацією Ірану щодо збитого літака МАУ пройдуть в Києві 29-30 липня. За матеріалами Слово і Діло.