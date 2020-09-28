Канцлер Німеччини Меркель потайки відвідала Навального у клініці, - Spiegel

Справа Навального демонструє все нові й нові елементи політичного трилера. Згідно з інформацією Spiegel, Канцлер Німеччини Ангела Меркель таємно відвідала російського опозиціонера Олексія Навального, який проходив курс лікування після отруєння в берлінській клініці Charite.

Згідно з повідомленням, відповідний візит - це ознака того, наскільки канцлер віддана Навальному і не готова залишити справу, не довівши її до кінця.

"Той факт, що сама канцлер відвідала опозиційного політика, має бути для російського уряду знаком того, що Берлін не поступиться в цьому ділі і з'ясує правду", - зазначили у виданні.

Росія все заперечує

Москва поки заперечує свою причетність до замаху на вбивство в кінці серпня. Замість цього лояльні державі ЗМІ, а також представники міністерств постійно поширюють нові теорії про напад на Навального. Іноді неясні посилання доходять до того, що Навального отруїли нема на російській землі, а в Німеччині. Президент Володимир Путін особисто брав участь в подібних домислах.(…)

Кажуть, що в телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін навіть припустив можливе самоотруєння. Згідно зі звітом Le Monde, Путін сказав Макрону, що Навальний міг самостійно прийняти Новачок.

Після переговорів між Путіним і Макроном два тижні тому російське посольство в Берліні заявило, що Путін категорично відкинув звинувачення Німеччини на адресу свого уряду. «Володимир Путін вказав на те, що необґрунтовані звинувачення на адресу російської сторони, зроблені в цьому контексті, недоречні», - йдеться на сайті посольства.

Спочатку ЄС хотів обговорити можливі каральні заходи відносно Росії на зустрічі глав держав і урядів, але міні саміт, запланований на кінець минулого тижня, був спонтанно скасований, оскільки президент Ради ЄС Шарль Мішель був змушений вирушити на карантин через підозру на коронавірус.

ОЗХЗ завершує розслідування на цьому тижні

Однак цей тиждень може стати вирішальною для подальших дій ЄС, а також США.

Результати розслідування ОЗХЗ (організації Заборона хімічної зброї) тепер очікуються на цьому тижні. Держсекретар США Майк Помпео вже оголосив, що США також введуть каральні заходи проти Росії, якщо результати ОЗХЗ буде підтверджені.

В цьому випадку Німеччина розраховує на узгоджені дії ЄС. У минулому, наприклад, коли був отруєний російський подвійний агент Скрипаль, російські дипломати були вислані в рамках каральної акції. У Німеччині зараз обговорюють зупинку проєкту газопроводу «Північний потік - 2» через справу Навального.