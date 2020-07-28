Кандидатка у президенти Білорусі Тихановська назвала Крим "фактично російським"

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська назвала Крим "юридично українським, але фактично - російським"

Про це Тихановська заявила в ефірі "Євро-радіо".

"Я можу сказати, як ведеться в нашій країні та відповідно до міжнародного права, що юридично Крим є українським, а фактично - російським", - сказала Тихановська.

При цьому опонентка чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка назвала російсько-українську війну "болісним питанням", яке "розділяє людей".

"Мені дуже болить той факт, що в Україні була війна, що країна перейшла з одного боку на інший. Це дуже болісне питання. Це питання розділяє людей і налаштовує одне проти одного", - сказала Тихановська.

Нагадаємо, раніше Тихановська ухилилася від прямої відповіді на запитання про Крим і Донбас. За матеріалами Еспресо TV.