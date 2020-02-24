Катастрофа МН17: у следствия есть свидетель запуска ракеты

В деле о катастрофе Boeing MH17 есть свидетель, который может подтвердить запуск ракеты по малайзийскому авиалайнеру.

Об этом сообщил глава международной Совместной следственной группы Фред Вестербеке, добавив, что не будет уточнять, есть ли у следствия больше одного очевидца.

Он уверен, что ракету запускали с использованием российской системы Бук.

По его словам, Россия не помогала с проведением расследования катастрофы на протяжении последних пяти лет.

- Они должны были дать нам всю информацию и все доказательства, которые нам нужны в этом сложном расследовании. Они должны были сказать нам на второй день после того, как это произошло, что совершили ошибку, - сказал Вестербеке.

Напомним, первое судебное заседание по делу о катастрофе MH17 запланировано на 9 марта 2020 года.

Прокуратура Нидерландов уже объявила официальные обвинения четырем фигурантам дела, среди которых Игорь Гиркин, известный по прозвищу Стрелков.

По материалам CBS News, ICTV Факти