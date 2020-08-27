Католики Білорусі висловили протест щодо дій ОМОНу, який заблокував людей у Червоному костьолі

Генеральний вікарій Мінсько-Могильовської архієпископії Римсько-католицької церкви в Білорусі, єпископ Юрій Кособуцький висловив протест проти дій співробітників правоохоронних органів, які заблокували вхід і вихід з костелу Святих Симона і Олени в Мінську (Червоний костел).

Його заява опублікована на сайті Римсько-католицької церкви, передає Укрінформ.

"Блокування входу і виходу людей суперечить праву громадян на свободу совісті та релігії, гарантованого Конституцією Республіки Білорусь, ображає почуття віруючих і виходить за рамки законів людини і Бога", - йдеться у заяві.

Ієрарх попередив білоруську владу про неприпустимість і незаконність подібних дій.

Протест підтримав єпископський вікарій Могильова і Могилевської області єпископ Олександр Яшевський. "Ієрархи сподіваються, що подібних дій правоохоронних органів на території святинь більше не повториться", - йдеться в повідомленні.

Також протест підтримав Митрополит Мінсько-Могилевський архієпископ Тадеуш Кондрусевич.

"Блокування входів в храм і перешкоджання вільному входу і виходу людей є грубим порушенням прав вірянин і свободи віросповідання. У зв'язку з цим інцидентом я цілком підтримую зроблену за моєї відсутності заяву генерального вікарія Мінсько-Могильовської архиєпархії єпископа Юрія Кособуцького і як голова Конференції католицьких єпископів в Білорусі заявляю свій рішучий протест проти неправомірних дій силових структур, які за своїм призначенням покликані охороняти основні права громадян, в тому числі і право на свободу віросповідання, а не перешкоджати в їх реалізації, гарантованої законодавством Республіки Білорусь", - наголосив він.

Як повідомлялося, на мінському проспекті Незалежності в середу ввечері знову зібралися люди на мітинг, який розігнав місцевий ОМОН - чоловіків вони заганяли в автозаки, жінок відпускали.

За інформацією видання "Наша ніва" також був узятий в облогу Червоний костел, що примикає до площі. Близько 40 хвилин звідти не випускали кілька десятків людей, які там сховалися, оскільки силовики заблокували двері. За матеріалами Укрінформ.