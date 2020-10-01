Кікабідзе очолить список партії Саакашвілі на виборах у Грузії

Центральна виборча комісія Грузії завершила в четвер процедуру реєстрації суб'єктів парламентських виборів, призначених на 31 жовтня.

Лише за три хвилини до закінчення терміну подання партійних списків свій подала в ЦВК опозиційна партія "Єдиний національний рух" (ЄНР), засновником і неформальним лідером якої є колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі.

Як заявила журналістам одна з лідерів партії Тіна Бокучава, першим номером у партійному списку ЄНР названий популярний артист і естрадний співак Вахтанг Кікабідзе.

"Це наш спільний вибір, оскільки Кікабідзе є символом патріотизму та непідкупності", - сказала Бокучава.

Раніше Кікабідзе не проявляв політичної партійної активності. Після серпневих подій 2008 року Кікабідзе відмовився виступати в Росії.

Загалом, за даними ЦВК, заявку на участь у виборах подали 58 політичних партій і два передвиборчі блоки. За матеріалами Інтерфакс-Україна.