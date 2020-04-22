Кім Чен Ин продовжує контролювати ядерну кнопку в КНДР - Пентагон

Попри непідтверджену інформацію в ЗМІ про "тяжкий" стан здоров'я лідера КНДР Кім Чен Ина, в Пентагоні впевнені, що він продовжує здійснювати повний контроль за збройними силами країни та їх ядерним компонентом.

Про це заявив у середу віцеголова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Джон Гайтен, повідомляє The Hill.

"Ґрунтуючись на даних розвідки, я не маю жодних підтверджень або заперечень по цьому питанню, тому припускаю, що Кім Чен Ин досі здійснює повний контроль над ядерними силами і збройними силами (Північної - ред.) Кореї", - заявив високопоставлений американський генерал.

Він підкреслив, що "не має підстав вважати по-іншому".

Раніше американські ЗМІ з посиланням на чиновників у адміністрації США повідомили, що розвідка перевіряє отриману інформацію про тяжкий стан лідера КНДР Кім Чен Ина після хірургічної операції. Підставою для сумнівів про стан здоров'я північнокорейського керівника стала його безпрецедентна відсутність на урочистостях з нагоди дня народження його діда, Кім Ір Сена, який був першим лідером Північної Кореї. За матеріалами Укрінформ.