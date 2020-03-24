Китай повертається до нормального життя

У Китаї одужали понад 90% заражених коронавірусом COVID-19. Як повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР, з 81 171 заражених осіб одужали 71 159, пише thebabel.

За даними відомства, в країні зараз 4735 хворих, всі вони перебувають у лікарнях. В це число входять і 78 нових випадків зараження, які діагностували 23 березня. Нові випадки виявили в провінції Хубей, що стала епіцентром вірусу.

Влада КНР повідомила, що в Хубей було найбільше число хворих - 67 801 випадок. У решті Китаю зареєстровано 13 370 заражених. За весь час пандемії коронавірусу в Китаї померли 3277 людей.

Як повідомляє американський тижневик Variety, в країні почали відкривати кінотеатри (у п'яти провінціях). Поки відкрито близько 507 кінотеатрів, але касові збори все ще мінімальні, оскільки населення намагається не скупчуватися в приміщеннях. За мтеріалами https://intvua.com