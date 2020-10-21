Китайська компанія Zhenhua Data збирала дані на австрійських політиків

Пов'язана з урядом Китаю та китайськими військовими компанія Zhenhua Data зібрала персональні дані на щонайменше 444 відомих австрійських діячів, серед яких федеральний президент Александер Ван дер Беллен, а також членів їх сімей.

"Загалом дані про щонайменше 444 людини, які проживають в Австрії, було зібрано Zhenhua Data Technology зі штаб-квартирою в Шеньчжені на півдні Китаю - компанією, яка називає себе "патріотичною компанією", у замовниках якої - китайські військові. Компанія, яка працює з Big-Data, збирає та аналізує дані з найрізноманітніших джерел, щоб підготувати їх відповідно до побажань органів безпеки та уряду Китаю", - йдеться у статті.

Газета Der Standard отримала доступ до так званих документів "Zhenhua Files", про які раніше вже написали ЗМІ у США, Австралії, Ісландії, Великій Британії та Угорщині. Загадом документи містять базу даних на близько 2,4 млн осіб - громадян різних країн, яку збирала китайська компанія Zhenhua Data, яку пов'язують з китайською військовою розвідкою. Персональні дані включають адресу проживання, номер телефону, дату народження, сімейний стан, родичів, фотографії, акаунти в соціальних мережах.

Більшість інформації надходить із соціальних мереж, тобто Facebook, Twitter, Instagram, Youtube.

Австрійці у базі даних класифіковані за трьома категоріями: "політично значуща особа", "родич або близька довірена особа" та "особа, що представляє особливий інтерес". Персональні дані зібрано на десятки австрійських політиків, економічних менеджерів, представників духовенства, військових, поліцейських, дипломатів, суддів.

Найвідоміший серед австрійців у базі даних Zhenhua Data - федеральний президент Александер Ван дер Беллен. При цьому, у ній містилася навіть дані на маму та дідуся австрійського президента, включно з фотографіями.

В МВС Австрії заявили виданню, що їм відома інформація про існування такої бази, наразі проводиться перевірка у зв'язку з цим.

В Угорщині це викриття викликало велике обурення, оскільки також були зібрані дані про дитину прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Для обговорення була скликана Рада національної безпеки. За матеріалами Укрінформ.