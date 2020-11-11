Клімат, здоров'я та міжнародна безпека: Макрон і Байден окреслили пріоритети співпраці

Франція і США мають багато спільних пріоритетів для подальшої ефективної взаємодії.

Про це написав у Твіттері президент Франції Емманюель Макрон за результатами проведеної напередодні телефонної розмови з обраним президентом США Джо Байденом, передає Укрінформ.

"Я розмовляв із Джо Байденом і привітав його з обранням. Ми матимемо багато чого зробити разом із просування наших спільних пріоритетів: клімат, глобальне здоров'я, міжнародна безпека. Це потребує ефективних спільних дій", - зазначив президент Франції.

Як повідомляв Укрінформ, оголошений переможцем на виборах президента США Джо Байден провів телефонні переговори з європейськими лідерами, під час яких звернув увагу на питання допомоги Україні.

Вибори президента США відбулися 3 листопада. Після попереднього підрахунку голосів упевнено лідирує демократ Джо Байден. Однак чинний глава держави Дональд Трамп не бажає визнавати свою поразку, він заявив, що добиватиметься перерахунку голосів. За матеріалами Укрінформ.