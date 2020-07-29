Клімкін запропонував видати Україні затриманих у Білорусі "вагнерівців"

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що в разі, якщо бойовики ПВК "Вагнер", затримані 29 липня спецслужбами Білорусі, воювали на Донбасі, слід вимагати їх видачі Україні

Про це ексдипломат Павло Клімкін написав у Twitter.

"У Мінську затримали російських бойовиків ЧВК Вагнера. Я б терміново перевірив, чи не воювали вони на Донбасі і якщо так, то вимагав би їхньої негайної видачі в Україну", - заявив Клімкін.

На думку Павла Клімкіна Україна повинна вимагати їх передачі для суду та можливого подальшого обміну на наших політв'язнів.

Відзначимо, Білоруське телеграфне агенство оприлюднило список затриманих бойовиків, серед 33 затриманих - троє у базі "Миротворця": Бахтігараєв Тахір Мінігаяновіч, 18.04.1980 р.н .; Кожевников Андрій Юрійович, 16.01.1980 р.н .; Щербаков Сергій Володимирович, 21.07.1981 р.н .

У Мінську затримали російських бойовиків ЧВК Вагнера. Я б терміново перевірив, чи не воювали вони на Донбасі і якщо так, то вимагав би їхньої негайної видачі в Україну. Для суду та можливого подальшого обміну на наших політв'язнів. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 29, 2020 За матеріалами Еспресо TV