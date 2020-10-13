Колеснікова відмовилася від зустрічі з Лукашенком в ізоляторі КДБ

Член Координаційного комітету Марія Колесникова відмовилася від зустрічі з Олександром Лукашенком. Президент Білорусі спілкувався з політв'язнями в ізоляторі КДБ.

Про це повідомляє Tut.by.

Адвокат Колесникової Олександр Пильченко розповів, що в п'ятницю в СІЗО до опозиціонерки приїжджали чоловіки, які пропонували їй відправитися на зустріч з президентом. Але вона відмовилася від неї, оскільки не була впевнена в безпеці поїздки.

"Вона сказала: ну чого зараз спілкуватися, півтора місяця тому ми пропонували все це зупинити, зараз всі в тюрмі або видворені з країни. До того ж ви не представилися, годі, мене вже повозили по Білорусі близько півтори доби, і я не знала, де перебуваю. От коли з'являться люди, скажуть, хто вони і куди везуть, щоб я не боялася їхати. Зараз, сказала, в Жодіно в ізоляторі їй спокійніше, ніж їздити з незнайомими людьми", - розповів Пыльченко.

В суботу Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в'язнями в слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки (КДБ). Зустріч тривала понад четверо годин.

На зустрічі з Лукашенком були присутні члени координаційної ради опозиції й об'єднаного штабу, а також колишній кандидат в президенти, зокрема, Віктор і Едуард Бабарико, Лілія Власова та Ілля Салей.

Пізніше стало відомо, що після візиту Лукашенка в СІЗО на волю вийшли двоє опозиціонерів. За матеріалами РБК-Україна.