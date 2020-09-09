Колесникову підозрюють у "захопленні влади"

Член президії Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова перебуває в статусі підозрюваної у кримінальній справі про "заклики до захоплення державної влади".

Про це TUT.by повідомляла її адвокат Людмила Козак.

Кримінальну справу порушено за ч.3 ст. 361 Кримінального кодексу (Публічні заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь).

"З Марією все в порядку, жодних процесуальних дій поки що не відбувалося", - сказала Козак.

Раніше стало відомо, що члена президії Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову заарештували, і вона знаходиться в СІЗО No 1 на вул.

Володарського в Мінську.

Як повідомляв Укрінформ, 7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Колесникової в центрі Мінська.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, Колесникова залишилася на території Білорусі, а два члени Координаційної ради - Іван Кравцов та Антон Родненков - були вислані з Білорусі.

Згодом стало відомо, що Колесникова під час спроби вислання в Україну порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іншої держави. Після цього прикордонники затримали її.

За матеріалами Укрінформ.