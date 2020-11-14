Колишній глава СНБ Вірменії затриманий за підозрою в підготовці вбивства Пашиняна

Колишній директор Служби національної безпеки (СНБ) Вірменії Артур Ванецян затриманий за підозрою в підготовці вбивства прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, повідомила його адвокат Лусіне Саакян.

«Сьогодні Ванецян був запрошений до слідчого департамент Служби національної безпеки й затриманий за підозрою в скоєнні діянь за статтями" співучасть у незаконному придбанні, збуті, зберіганні зброї "," підготовка узурпації влади "," підготовка вбивства державного, політичного або громадського діяча, вчинені групою осіб за попередньою змовою », - написала пані Саакян в Facebook. за її словами, ці звинувачення пов'язані з тим, що влада країни намагається змусити замовкнути політичних опонентів.

Артур Ванецян бере участь в акціях протесту з вимогою відставки прем'єр-міністра країни. Протести в Єревані почалися 10 листопада після підписання тристоронньої угоди (між Росією, Азербайджаном і Вірменією) про припинення війни в Нагірному Карабасі. Воно передбачає передачу Азербайджану значної частини територій Нагірного Карабаху і декількох прилеглих до нього районів. За матеріалами "Ъ".