"Кольорова революція" не відбулася - Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко під час своєї інавгурації зазначив, що цей рік в історії Білорусі видався дуже емоційно важким, проте "кольорова революція" все ж не відбулася. Про це повідомляє видання "БелТа".

Лукашенко заявив, що необхідно захистити цінності, суверенітет та незалежність Білорусі.

"Нашій державності був кинутий безпрецедентний виклик - виклик неодноразово відпрацьованих безвідмовних технологій знищення незалежних держав. Але ми опинилися в числі дуже небагатьох, навіть, може бути, єдині, - де "кольорова революція" не відбулася", - сказав Лукашенко. За матеріалами ZN.ua