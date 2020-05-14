Компания Twitter заявила, что ее сотрудники постоянно смогут работать из дома до сентября

Компания Twitter заявила, что ее работники смогут вернуться в офис не раньше сентября, а выход будет "осторожным.

По словам генерального директора Джека Дорси, он позволит сотрудникам работать из дома на постоянной основе.

Пресс-секретарь Twitter подтвердил такое решение в интервью Guardian, заявив, что корпорация была "одной из первых компаний, принявших модель работы на дому из-за Covid-19, но не ожидает, что станет одной из первых, кто вернется в офисы.

"Мы имели уникальную возможность быстро реагировать и позволять людям работать из дома, учитывая наш акцент на децентрализацию и поддержку распределенной рабочей силы, способной работать из любого места, - говорится в сообщении компании. - Последние несколько месяцев доказали, что мы можем делать эту работу. Поэтому, если наши сотрудники находятся в такой ситуации, которая позволяет им работать из дома, и они хотят продолжать это на постоянной основе, мы поможем им.

Twitter "настоятельно поощряет работу из дома с 2 марта и обязывает сотрудников работать из дома, начиная с 11 марта. Сотрудники, которые предпочитают работать удаленно, теперь могут делать это бесконечно, говорится в заявлении Twitter.

Twitter приостановил почти все деловые поездки сотрудников и все личные мероприятия до 2021 года. Он также предоставляет сотрудникам повышенные скидки на приобретение товаров для домашнего офиса, включая письменные столы и стулья.

Google и Facebook продлили свою политику работы из дома до 2021 года. Amazon продлил удаленный режим как минимум до начала октября.

С 1 марта в Калифорнии было зарегистрировано около 70 000 случаев коронавируса и 2847 смертей. В Сан-Франциско, где базируется Twitter, заразилось 1 974 человек.