Конфлікт в Нагірному Карабаху: Вірменія погрожує зброєю широкого радіуса ураження

Збройні сили Вірменії погрожують застосувати проти азербайджанських військових зброю широкого радіуса ураження. Про це на своїй сторінці у Facebook заявила спікер вірменського міністерства оборони Шушан Степанян.

Сьогодні зранку, йдеться в повідомленні, Азербайджан відновив масштабну наступальну операцію по всій лінії оборони Вірменії.

"На деяких напрямках застосовуються важкі вогнеметні системи. Використання РСЗВ Смерч та інших систем змінюють масштаби операції і виводять її на новий рівень. У зв'язку з цим Міноборони попереджає, що ЗС Вірменії змушені застосувати техніку і боєприпаси широкого радіуса ураження", - написала Шушан.

Нагадаємо, вранці 27 вересня карабахський конфлікт спалахнув з новою силою. Сторони конфлікту - Вірменія й Азербайджан - звинуватили один одного в наступальних діях і ракетний обстріл житлових кварталів в регіоні Арцах (нинішній Нагорний Карабах і прилеглі території).

Обидві держави оголосили воєнний стан, а Вірменія - ще і загальну мобілізацію.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагорний Карабах і сім прилеглих до нього районів - 20% території Азербайджану - знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Баку почало наступ в Нагірному Карабаху, прагнучи відновити суверенітет над регіоном. Найближчі дні покажуть, чи вдасться Азербайджану досягти своєї мети. Поки ж азербайджанська армія взяла під контроль шість населених пунктів регіону і кілька стратегічних висот в зоні конфлікту. За матеріалами ZN.UA